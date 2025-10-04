İran Savunma Bakanı: Muhtemel bir savaşa hazırlıklıyız

1 saat önce

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, ABD ve İsrail'in tehditlerini "psikolojik harekat" olarak nitelendirirken, muhtemel bir savaşa hazırlıklı olduklarını söyledi.

Tesnim’de yer alan habere göre Türkiye'ye ziyareti sonrasında basına açıklama yapan İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, bu ziyaretin, uzun bir aradan sonra Türkiye Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi daveti üzerine yapıldığını belirtti.

Türk yetkililerle bölgedeki gelişmeleri, özellikle İsrail’in yarattığı tehditleri görüştüklerini kaydeden Nasirzade, İran ve Türkiye’nin ortak noktalarının görüş ayrılıklarından fazla olduğunu savundu.

Görüşmede Suriye konusunun da gündeme geldiğini aktaran Nasirzade, "İyi bir ziyaret oldu çünkü uzun zamandır bu konuda Türkiye ile bir araya gelmemiş veya görüş alışverişinde bulunmamıştık." dedi.

Nasirzade, ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasına dair soruya, şu yanıtı verdi:

"Bu hareketliliğin büyük bir kısmı psikolojik harekattır. Sürekli olarak saldırı yapılacağını tekrarlayarak toplumu ikileme düşürmek istiyorlar. Ekonomik istikrarı bozmak istiyorlar ve bu da savaşın bir parçası. Ülkeyi savunmak için sürekli hazırız. Bize savaş dayatılırsa asker olarak görevimiz savunmaktır."