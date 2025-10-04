Urfa'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Urfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre C.Ç. idaresindeki otomobil, Urfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı alt geçidinden karşı şeride geçerek Mustafa Demir'in kullandığı hafif ticari araç ile Z. T. yönetimindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.