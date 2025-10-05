DEM Parti'den barış içinde yaşam için yeni eğitim sistemi talebi

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dünya Öğretmenler Günü’ne ilişkin açıklamasında, barış içinde yaşam için yeni bir eğitim sistemi istedi.

DEM Parti Eğitim Politikaları Komisyonu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Öğretmenlerin maaşlarının yoksulluk sınırının dahi altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ücretli ve sözleşmeli istihdam yaygındır ve ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen işsizlikle karşı karşıyadır. Bu tablo yalnızca öğretmenlerin değil, öğrencilerin ve toplumun geleceğinin de gasp edilmesidir." denildi.

Eğitim sisteminin uzun süredir otoriter ve tekçi politikaların kuşatması altında olduğu kaydedilen açıklamada, "Bilimsel ve demokratik eğitim yerine Siyasal İslamcı akımlar, ırkçı ve asimilasyoncu anlayışlar dayatılmaktadır. Laik, seküler ve eşitlikçi eğitim talepleri dışlanmakta; öğretmenler karar süreçlerinden uzak tutulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devmında, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, eşit yurttaşlık temelinde seküler bir toplumsal yaşamı inşa etmeye yönelik politikaların tartışılmasını ve çözüm yollarının oluşturulmasını hayati görüyoruz. Eğitimin hak temelinde örgütlenmesi ve merkezinde yer alan anadilinde eğitim hakkı en önemli başlıklarımızdandır.

Asimilasyonu esas alan, farklı kültür ve kimlikleri yok sayan yüz yıllık tekçi mevzuatın tespiti ve ayıklanması artık ertelenemez bir görevdir. İnsan hakları ve eşitlik ilkesine aykırı olarak Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere konan şerhler kaldırılmalı; ayrımcılığı besleyen tüm yasal düzenlemeler değiştirilmelidir."

Türkiye’nin demokratikleşmesi ve kalıcı barışın inşasının, demokratik hakların genişletilmesiyle ve ülkenin tüm farklılıklarıyla kucaklaşacağı yeni bir toplumsal sözleşmenin oluşturulmasıyla mümkün olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu sürecin, geleneksel politikaların dar sınırları içinde ele alınamayacağı açıktır. Barışa ulaşmak, bir arada barış içinde yaşayabileceğimiz bir toplumu inşa etmekle mümkündür. Yeni bir toplumsal yaşam, otoritenin eskiye ait antidemokratik tüm yaptırımlarından ve uygulamalarından vazgeçme iradesini göstermesini gerektirir. Barış için farklı kimliklerin ve kültürlerin eşit yurttaşlar olarak birlikte yaşamasının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Demokratik bir toplumun inşasının başka yolu yoktur." denildi.

Açıklamada, ayrıca şu talepler sıralandı:

"Müfredat bilimsel, laik, demokratik ve çok dilli esaslara göre yeniden düzenlenmelidir. Anadilinde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. Eğitimde ırkçı, asimilasyoncu ve gerici politikalara son verilmelidir."

Açıklamanın sonunda, öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü kutlanırken, demokratik, laik, eşitlikçi ve anadilinde eğitim için mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.