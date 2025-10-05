Başbakan'ın katılımıyla TEDx Nishtiman başladı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, “Geleceğin Dalgası” temalı TEDx Nishtiman Konferansı’nın açılışını gerçekleştirdi.

TEDx Nishtiman Konferansı, 5 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), başkent Erbil’deki Saad Abdullah Konferans Salonunda “Geleceğin Dalgası” temasıyla Başbakan Barzani’nin katılımıyla başladı.

TEDx Nishtiman Direktörü Rawand Hüseyin, Kurdistan24’e verdiği demeçte, bu yılki konferansın ana temasının “Geleceğin Dalgası” olduğunu belirtirken, “TEDx Nishtiman tarihinde ilk kez 1500'den fazla kişinin katılacağı etkinliğimizde, konuklarımızı üç ayrı alanda ağırlayacağız. Daha önce 15 soru içeren bir form yayınladık, 5 binden fazla kişi kayıt yaptırdı.” dedi

Hüseyin, “Etkinliğimizde farklı dinlerden, bölgelerden, yerlerden, yaşlardan ve derecelerden katılımcıların olmasını istiyoruz, bu bizim için çok önemli, dolayısıyla en çeşitli etkinliğin bu olduğunu söyleyebilirim.” diye konuştu.

ABD, İngiltere ve Avrupa'dan katılımcıların olacağını aktaran Hüseyin, "Ayrıca Kürdistan Bölgesi'nde doğup yurtdışında eğitim gören ve şimdi deneyimlerini, yeteneklerini diğer gençlerle paylaşmak için geri dönen bir konuşmacılarımız da var." ifadesini kullandı.

"Katılımcıların fikir alışverişinde bulunup üretken ilişkiler kurabilmeleri için bir köprü olduk." diyen Rawand Hüseyin, "Yani, Kurdistan24 de dahil olmak üzere buradaki sponsorlar, çalışmalarımızın başarısının gerçek bir parçasıydı ve onlarsız çalışmayı yapmak zor olurdu." dedi.