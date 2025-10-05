Başbakan: Kürdistan gençliği bizim umudumuzdur

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, halkın en iyi hizmeti kimin sunacağının bilincinde olduğunu belirtirken, “Kürdistan Bölgesi gençliği bizim umudumuzdur.” dedi.

Sekizinci TEDx Nishtiman Konferansı, 5 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), başkent Erbil’deki Saad Abdullah Konferans Salonunda “Geleceğin Dalgası” temasıyla Başbakan Barzani’nin katılımıyla başladı.

Açılışın ardından Kurdistan24’ün açık stüdyosuna konuk olan Başbakan Barzani, sunucu Snur Alani’nin sorularını yanıtladı.

“Kürdistan Bölgesi gençliği bizim umudumuzdur.” diyen Başbakan, Kürdistan gençliğinin hayatın her alanında başarıya koşması temennisinde bulundu.

TEDx Nishtiman Konferansı’nı “kutsal bir görev” olarak nitelendirip her yıl devam etmesini uman Mesrur Barzani, kendisi ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin TEDx Nishtiman’ın devam etmesi için gerekli desteği sağlamaya her zaman hazır olduğunu vurguladı.

Irak’ta 11 Kasım 2025’te gerçekleştirilmesi planlanan Parlamento seçimlerine yönelik Başbakan, tüm siyasi partilerin seçim kampanyalarını "çok medeni” bir şekilde yürütmesini temenni etti.

Başbakan, seçmenlerden "bu ülkeye daha iyi hizmet edebilecek kişilere oy vermeleri” tavsiyesinde bulunarak, “Onlar bu insanları önemsiyor, bu ülke ve bu ülkenin bir bütün olarak parlak bir geleceği olmasını önemsiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan, “Halkımızın kendilerine kimin daha iyi hizmet edebileceğini anladığını düşünüyorum. Umarım herkes gerçek temsilcilerini seçmek için aktif olarak katılır.” dedi.