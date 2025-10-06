Mesrur Barzani ve Haydar Abadi Irak Parlamento seçimlerini görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Nasr Koalisyonu lideri Haydar Abadi'yi kabul etti.

Mesrur ​​Barzani, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü, Nasr Koalisyonu lideri Haydar Abadi ile Pirmam'da görüştü.

Görüşmede, Irak'taki genel durum ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkilerdeki son gelişmeler ele alınırken, sorunların anayasa temelinde ve bölgenin federal yapısına saygı gösterilerek çözülmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede Irak Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar da ele alındı.