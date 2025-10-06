Irak'ta genel afla 35 binden fazla kişi serbest bırakıldı

1 saat önce

Irak Yüksek Yargı Konseyi, 2025 yılı başında yürürlüğe giren genel af yasasının uygulanması sonucu ülke genelinde 35 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yüksek Yargı Konseyinden 6 Ekim 2025 Pazartesi günü yapılan açıklamada, 2026 yılında yürürlüğe giren 27 sayılı af kanununda yapılan değişikliğin ardından istatistikleri yayınladı.

Yasa kapsamında cezaevlerinden tahliye edilenlerin toplam sayısının 35 bin 203'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, af kapsamına alınan kişilerin yalnızca hüküm giymiş olanlarla sınırlı kalmadığı, haklarında yakalama, çağrı ya da gıyabi hüküm bulunan 143 bin 924 kişinin de bu yasa çerçevesinde değerlendirildiği kaydedildi.

Genel af uygulaması, Irak Parlamentosu tarafından onaylanan 2016 tarihli Genel Af Yasasının ikinci değişikliği doğrultusunda yürürlüğe kondu. Sürecin başlatılması ise Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ın 2025 başında verdiği talimatla mümkün oldu.