İsmail Bekayi: Bu aşamada müzakere planımız yok

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, E3 ülkelerinin (Almanya, Fransa ve İngiltere) nükleer konuda bağımsız müzakereciler olduklarını kanıtlayamadığını belirtirken,

Sözcü Bekayi, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, “Özellikle son üç ayda üç Avrupa ülkesinin yaklaşımı sorumsuz ve yıkıcı oldu.Bu ülkeler, anlaşmazlık çözüm mekanizmasını fiilen ABD’nin taleplerini dayatmak için suistimal etti.” dedi.

Üç Avrupa ülkesinin ABD ile müzakerelere girebilmek için koyduğu şartların “mantıksız” olduğunu savuna Bekayi, “Üç Avrupa ülkesi, onlarla yürütülen diplomasinin verimsiz olduğunu kanıtlamıştır.” açıklamasında bulundu.

“Diplomasi yolunun hiçbir zaman tamamen kapanmadığına inanıyoruz ve eğer diplomasiden fayda sağlanması mümkün görülürse, bunu tereddüt etmeden kullanmaktan çekinmeyiz.” diyen Bekayi, Snapback mekanizmasına ilişkin, “Üç Avrupa ülkesinin bu eyleminin devletleri bağlayıcı bir niteliğinin olmadığını, ülkelerin bu adıma uymamaları gerektiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Gazze’deki duruma değinen Bekayi, Gazze'de saldırıların durdurulması ve barışın sağlanması yönündeki çağrıların defalarca tekrarlanmasına rağmen, masum Filistinlilerin öldürülmeye ve aç bırakılmaya devam edildiğini vurguladı.