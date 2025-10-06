Bakanlar Kurulu, Halepçe'deki hizmet projelerine 25 milyar dinar tahsis etti

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah, Bakanlar Kurulunun, Halepçe'deki hizmet projelerine 25 milyar dinar tahsis ettiğini bildirdi.

Umed Sabah, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü, Halepçe'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Halepçe Destek Konseyi'nin Başkan Mesud Barzani'yi ziyaret ederek Halepçe'ye hizmet vermek için bir dizi talepte bulunduğunu anımsatan Sabah, Başkan Barzani'nin Halepçe'ye hükümet aracılığıyla hizmet verilmesini emrettiğini, bu nedenle Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin büro başkanlığında ve çeşitli partilerden üyelerin yer aldığı bir komite kurulmasını emrettiğini ve komitenin Halepçe ilini ve Halepçe valisini ziyaret ederek talepleri dinlediğini söyledi.

Sabah, Halepçe halkının yararına bazı olumlu kararlar alındığını belirterek, Halepçe ilinde 25 milyar dinarın hizmet projelerine tahsis edildiğini açıkldı.

Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah, valinin talebi üzerine Başbakan'ın Halepçe'de 250 kişiyi işe almaya karar verdiğini ve destek konseyinin tesisi kuracağını belirtti.

Halepçe'nin kalkınması için bir kapı olarak görülen Sazan Gümrük Kapısı meselesine de değinen Umed Sabah, Başbakan'ın bu kapıyı açmayı kabul ettiğini söyledi.

Sabah, "Başbakan, İçişleri Bakanlığına, Sazan Kapısı'nı uluslararasılaştırmak için Bağdat ve İran'ı ziyaret etmek üzere vali ile birlikte çalışması talimatını verdi." dedi.