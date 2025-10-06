Suriye Kürdistanı Cephesi: Newroz'u önemsememek Suriye'de Baas politikasının bir devamıdır

3 saat önce

Suriye Kürdistanı Cephesi, Newroz'un Kürt ulusal bayramı olarak resmi tatil listesinden çıkarılmasına ilişkin Suriye Cumhurbaşkanlığı kararnamesine tepki gösterdi.

Suriye Kürdistanı Cephesi, Suriye Cumhurbaşkanlığının Newroz'un resmi tatil listesinden çıkarılmasına ilişkin 2025 tarihli 188 sayılı kararnamesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Kararın "Baas rejiminin Kürt halkının kimliğini yok etmeye ve tarih, ulusal ve kültürel haklarını inkar etmeye çalışan aynı şovenist politikasının devam ettiğinin açık bir kanıtı" olduğunu belirtilen açıklamada, ayrıca kararın önceki rejimin Newroz sembolünü yok etmeye ve anlamını yapay bir sembole dönüştürmeye çalışan aynı politikasının devamı olduğunu belirtti.

Newroz'un tüm Suriye genelinde ulusal bayram olarak tanınması çağrısı yapıldığı açıklamada, ayrıca Ezidilerin Çarşema Sor Bayramı'nın da Ezidi için resmi tatil olarak tanınması gerektiği vurgulandı.

Suriye Kürdistanı Cephesi, Kürt ulusal, kültürel ve dini haklarının sürekli olarak reddedilmesinin, Suriye geçici hükümetinin önceki Baas politikalarından sapmadığını, aksine Kürt varlığını inkar etme ve acılarını görmezden gelme yolunda ilerlediğini kanıtladığına dikkat çekti.

Açıklamada, yüz binlerce Kürt'ü Suriye vatandaşlığından mahrum bırakan 1962 nüfus sayımına ve Suriye Kürdistanı'nın bazı bölgelerini hedef alan Araplaştırma ve demografik değişim politikalarına atıfta bulunularak, bu politikaların mirasının hala devam ettiği belirtildi.

Son olarak, Suriye Kürdistanı Cephesi, Kürt halkının etnik ve dini sembollerini, özellikle de Newroz'u görmezden gelmenin, yeni Suriye projesine hizmet etmeyeceği konusunda uyardı.