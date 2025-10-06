Rusya Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi'ni istikrarlı bir ada olarak görüyorum

1 saat önce

Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin, "Kürdistan Bölgesi'ni diğer bölgelerle karşılaştırdığında "istikrarlı bir ada" olarak gördüğünü söyledi.

Maxim Rubin, 5 Ekim 2025 Pazar günü, Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına katıldı.

Programda K24’e özel açıklamalarda bulunan Rusya Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi-Rusya ilişkileriyle igili, "Kürdistan Bölgesi ile Rusya arasında tarihi ilişkiler var, bunu Kürt yetkililerle de teyit ettik." dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin Irak'ta özel bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Maxim Rubin, "Kürdistan Bölgesi, Orta Doğu'da önemli bir rol oynuyor. Kürdistan Bölgesi'ni diğer bölgelerle karşılaştırırken istikrarlı bir ada olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki olayların özellikle güvenlik alanında Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki durumunu etkilediğini belirten Rusya Başkonsolosu, "Ancak Kürdistan Bölgesi ve Irak liderliği sahip oldukları istikrarı korumaya çalışıyor. Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarı üst düzeydedir, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve yetkilileri, komşu ülkelerde meydana gelen olaylara rağmen bölgede güvenliği üst düzeyde tutmayı başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerinin "harika" olduğunu belirten Rubin, eğitim alanında Rus Hükümetinin burs programı kapsamında her yıl 75 öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı sağladığını söyledi.

Enerji alanıyla ilgili olarak ise Maxim Rubin, "Enerji sektörü, Irak ve Kürdistan ekonomilerinin bel kemiğidir. En büyük iki Rus enerji şirketi Gazprom ve Rusneft, petrol yatırımı alanında aktif olarak çalışıyor ve yatırımları 5 milyar dolara ulaştı." dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeye odaklandığını kaydeden Rubin, "Kürdistan Bölgesi, gümrük, vergi ve şirket tescili konularında yabancı şirketlere kolaylık sağlarken, bölge ekonomisine yabancı yatırımcı çekmek için her türlü çabayı gösteriyor." sözlerini sarf etti.