Başbakan, HITEX Teknoloji Fuarı’nın açılışını yapacak

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, bugün, HITEX Teknoloji Fuarı’nın açılışını gerçekleştirecek.

Başbakan Mesrur Barzani, 7 Ekim 2025 Salı günü (bugün), saat 10.00 sularında Erbil’de HITEX Teknoloji Fuarı’nın açılışını yapacak.

Üç gün boyunca teknoloji meraklılarını ağırlayacak fuara 120'den fazla yerli ve yabancı teknoloji firması katılacak.

Fuara katılan şirketler, teknoloji ve yapay zeka alanındaki en son ürünlerini sergileyecek.

Bu yıl, başvuran 100 işletme arasından 20'si seçilerek finansal destek alacak. Fuara ilk kez 37 yabancı, 11 Iraklı ve 74 yerli firma katılacak.