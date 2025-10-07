Trump: Gazze konusunda ciddi görüşmeler sürüyor

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda Hamas ile İsrail arasında ciddi müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Trump, 7 Ekim Salı günü Beyaz Saray'da Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.

Burada basın mensuplarına konuşan Trump, “Gazze’deki durumla ilgili ciddi müzakereler içindeyiz. Gazze konusunda çok ciddi görüşmeler yürütülüyor.” ifadelerini kullandı.

Gazze görüşmelerinde somut ilerleme sağlanma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yapan Trump, “Savaşı bitirme planına karşı çıkan hiçbir ülke yok. Bu nedenle Ortadoğu’da barışın mümkün olduğuna inanıyorum.” dedi.

Ayrıca, rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğini belirten Trump, “Müzakereler için bir ekibimiz şu anda sahada, başka bir ekip de az önce görüşmelere katılmak üzere yola çıktı.” sözlerini sarf etti.

Trump, ABD heyetinin Mısır'daki Hamas-İsrail müzakerelerine katıldığını sözlerine ekledi.