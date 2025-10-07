MİT Başkanı Kalın ve Katar Başbakanı, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak

1 saat önce

Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin yarın Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacağı bildirildi.

AA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın (8 Ekim Çarşamba günü) Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak.

MİT Başkanı Kalın'ın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yarın Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak." denildi.

Kalın ve Al Sani'nin katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri, Gazze’de ateşkesin sağlanması, esir takasının gerçekleştirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması olacak.

Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlamış ve Türkiye de müzakerelerde yer almıştı.