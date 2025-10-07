Neçirvan Barzani ve Ammar Hekim, Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözümünü görüştü

34 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Irak'taki durumu ve siyasi süreci ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, 7 Ekim 2025 Salı günü, Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar Hekim ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İkili görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki genel durum, ülkedeki siyasi süreç, Erbil-Bağdat ilişkileri, yaklaşan Irak Parlamentosu seçimleri ve bölgedeki durum ele alındı.

İki taraf da Irak'taki sorunların, özellikle Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesinin önemini vurgularken, zorluklarla başa çıkmak, ülkenin barış ve istikrarını sürdürmek için siyasi partiler ve topluluklar arasında dayanışma ve iş birliğinin altını çizdi.