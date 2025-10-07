2 saat önce

Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi (KSDP) Başkanı Muhammed Haci Mahmud, Kürtlerin bölgesel değişimlere hazır olmadığını belirterek, "Kürtler, konfederasyon talep etmeli, er ya da geç Kürt devleti kurulacak." dedi.

Muhammed Haci Mahmud, 7 Ekim 2025 Salı günü Kurdistan24'e verdiği demeçte, Iraklı partilerin, bölgedeki durumdan dolayı seçimlerin yapılmasına hala şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

Iraklı partilerin seçimlerin yapılacağından emin olmadıklarını kaydeden Haci Mahmud, Irak'taki durumun kötü olduğunu ve silahlı grupların Irak'ta daha fazla güç sahibi olmak istediğini vurguladı.

"ABD'ye güvenilemez." diyen Haci Mahmud, "Bölgedeki durum genel olarak karmaşık. Güçlü ülkeler çoğu yerde vekalet savaşları yürütüyor." dedi.

Kürtlerin bölgesel değişimlere hazır olmadığını belirten KSDP Başkanı Muhammed Haci Mahmud, "Kürtler, konfederasyon talep etmeli, er ya da geç Kürt devleti kurulacak." dedi.

Haci Mahmud Suriye ile ilgili olarak, "Ahmed Şaraa'nın önündeki en büyük engel Suriye Demokratik Güçleri (SDG), bu yüzden gelecekte aralarında çatışmalar olabilir." dedi.

Bağdat'tan Kürtler için her seferinde sorun çıkarıldığını savunan Haci Mahmud, önemli meselelerin bir yere, bir konseye ve bir mahkemeye devredildiğini söyledi.