Ahmed Şaraa ile Tom Barrack görüştü

2 saat önce

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Ahmed Şaraa, başkent Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper’ı kabul etti.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hüseyin El Selame katıldı.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, siyasi süreci destekleme yolları, güvenlik ve istikrarı artırma yolları ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için 10 Mart anlaşmasının uygulanmasına yönelik mekanizmalar ele alındı.