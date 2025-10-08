Neçirvan Barzani: Bağdat'taki Kürt ağırlığı, Kürdistan Bölgesi için bir güç kaynağıdır

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, "Kürtler olarak seçimlere katılmamız önem taşıyor, çünkü Bağdat'taki Kürtlerin ağırlığı ve Kürt birliği Kürdistan Bölgesi için bir güç kaynağıdır." dedi.

Neçirvan Barzani, 8 Ekim Çarşamba günü, 8 Ekim Çarşamba günü, Erbil'de düzenlenen Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) Forumu'na katıldı

Burada düzenlenen özel bir panele katılan Neçirvan Barzani, gündemi değerlendirdi.

Irak Anayasasını Kürdistan Bölgesi için büyük bir başarı olarak nitelendiren Neçirvan Barzani, "Ancak anayasanın olduğu gibi uygulanıp uygulanmadığını sorgulamalıyız. Elbette alınan cevap hayır. Siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan müreffeh bir Irak görmek istiyorsak, Irak Anayasasına uymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Parlamento seçimleriyle ilgili olarak Neçirvan Barzani, bu seçimin çok önemli olduğunu, yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu, bu nedenle tüm Iraklıların bu konuyu çok ciddiye alması ve bu sorumluluğu hissetmesi gerektiğini söyledi.

Kürdistan Parlamento seçimlerinin altıncı dönemi ve onuncu kabinenin kurulmasıyla ilgili olarak Neçirvan Barzani, seçimlerin çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini anımsatarak, "KYB ile çok önemli bir aşamayı geride bıraktık, bölgenin siyasi geleceğine ilişkin siyasi vizyonumuz ve Bağdat ile nasıl başa çıkılacağı konusunda mutabık kaldık. Ancak, Irak Parlamento seçimleri öncesinde onuncu kabinenin kurulacağına inanmıyorum." sözlerini kullandı.

Panelde ele alınan bir diğer konu da Kürdistan Bölgesi'ndeki maaşlar konusuydu. Bu konuda Neçirvan Barzani, "Irak Parlamento seçimlerinden sonra hem anayasanın olduğu gibi uygulanması hem de maaş sorununun sona ermesi gerekiyor." dedi.

Irak'ın geleceğine yönelik tehditler konusunda ise Kürdistan Bölgesi Başkanı, ülkeyi tehdit edenin yasa dışı güçler olduğunu ve bunların Irak'ın geleceği için büyük bir felaket olacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki ilişkilere de değinen Neçirvan Barzani, "İran, bizim için önemli bir komşudur, bizim İran ile uzun bir sınırımız var, İran ile ilişkilerimizin asla bozulmasını istemiyoruz. İran'qa yaptığı son ziyaretin ardından İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını düşünüyorum. İran ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Ülke zor günlerimizde bize yardımcı oldu." diye konuştu.

Neçiran Barzani, Türkiye ile olan ilişkilerele ilgili olarak ise, "Türkiye ile hem ekonomik hem de siyasi olarak çok dostane ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri sürdüreceğiz." dedi.

Barış süreciyle ilgili Neçirvan Barzani, Türkiye'nin bu konuda çok ciddi olduğunu söyledi.