Tom Barrack'tan Haseke ziyareti açıklaması

"Haseke ziyaretimin, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını baltalayan faaliyetler içerdiği iddiaları asılsızdır"

2 saat önce

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Haseke ziyaretinin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasındaki 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Tom Barrack, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin Haseke kentine yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak, SDG ile Suriye Hükümeti arasında 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasını kolaylaştırmak ve ilerlemeyi izlemek amacıyla Haseke'yi bir elçi olarak ziyaret ettiğini belirten Barrack açıklamasında, "Bu mutabakatın önemi, yalnızca Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için değil, aynı zamanda hem Türkiye'nin hem de ABD'nin stratejik çıkarları için de kritik öneme sahiptir. Haseke'deki çalışmalarım, tam bir şeffaflıkla ve bölgesel istikrarı, terörle mücadele koordinasyonunu ve insani erişimi teşvik etme ruhuyla yürütülmüştür; bunların tümü doğrudan Türkiye'nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmektedir. dedi.

Haseke ziyaretinin, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasındaki 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla yapıldığını vurgulayan Tom Barrack, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ziyaretin Türkiye'nin ulusal çıkarlarını veya toprak bütünlüğünü baltalayan faaliyetler içerdiği yönündeki her türlü iddia tamamen asılsızdır. Daha önce hiç bulunmadığım bir toplantı odasında, hiç görmediğim bir haritanın bulunmasının, Türkiye'nin çıkarlarını baltaladığı yönündeki her türlü suçlama ise tamamen saçmadır. Misyonum, sınır ötesi tehditleri azaltan ve daha geniş kapsamlı bölgesel barış ve yeniden yapılanma hedefini destekleyen işbirliği mekanizmalarını ilerletmeye odaklanmıştı ve odaklanmaya devam ediyor."

Tom Barrack, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Cooper ile Rojava’da SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldiklerini bildirmişti.

ABD Başkanı’nın “Suriye’ye bir şans ver” vizyonunu ileriye taşımak istediklerini belirten Barrack, “Suriye halkının barış ve refah içinde birleşmesini amaçlıyoruz.” demişti.

Görüşmeye Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES) Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed ve YPJ Komutanı Rohilat Efrin de katılmıştı.