Mesrur ​​Barzani, KDP adaylarıyla görüşmesinde hangi mesajlar verdi?

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur ​​Barzani, bugün Erbil'de Irak Parlamento seçimleri için KDP adaylarıyla bir araya geldi.

İşte Mesrur ​​Barzani'nin konuşmasından öne çıkan satır başları;

1. Seçim kampanyaları medeni ve hukuk çerçevesinde yürütülmelidir.

2. Adaylar, KDP kadrolarının nezaketinin örneği olmalıdır.

3. KDP'nin güçlenmesi, Kürdistan'ın güçlenmesidir.

4. KDP'nin gücüyle, Kürdistan halkının hakları korunacaktır.

5. KDP, sadece Kürtlerin değil, tüm Irak toplumlarının haklarını da savunmaktadır.

6. KDP olmasaydı, Kürdistan Bölgesi diye bir şey kalmazdı.

7. Birçok taraf, Kürdistan halkının hakları konusunda uzlaşma talep etti.

8. Başkan Mesud Barzani liderliğindeki KDP, Kürdistan'ın meşru haklarını savundu.

9. KDP, hiçbir baskı altında milli haklarından taviz vermeye yanaşmadı.

10. KDP, geri kalmışlığı asla kabul etmedi ve etmeyecek.

11. Irak, merkezi değil, federal bir ülkedir.

12. Kürdistan Bölgesi, federal ve anayasal bir bölgedir.

13. Kürdistan Bölgesi, anayasa çerçevesinde ele alınmalıdır.

14. Ne yazık ki Irak'ta anayasa ihlal edildi.

15. Kürtlerin rolü sistematik olarak azaltıldı.

16. Haklarımızın ihlal edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz.

17. Bölgeye ortaklık, denge ve uzlaşma temelinde yaklaşılmalıdır.

18. KDP adaylarının Kürdistan'da büyük vaatleri, başarıları ve projeleri var.

19. Kürdistan Bölgesi'nin tüm alanlardaki başarılı deneyimini Bağdat ile paylaşmaya hazırız.

20. Irak'ın diğer bölgelerindeki hizmet seviyesinin iyileştirilmesine yardımcı olmaya hazırız.

21. KDP, Kürdistan'ın kapsamlı kalkınması ve refahı için büyük başarılara ve projelere sahiptir.