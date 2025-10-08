Irak Başbakanı: HKN’in petrolün yeniden ihracatında oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz

46 dakika önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kürdistan petrolünün ihracatı konusunda sağlanan anlaşmanın Irak için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin ABD’li enerji şirketi HKN temsilcilerini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Sudani, HKN’in Irak’taki yatırım ortaklığını olumlu bir gösterge olarak değerlendirerek, bunun ülkeye duyulan yatırım güveninin artışını yansıttığını kaydetti.

Sudani, ayrıca, bu adımın, farklı sektörlerde yakın zamanda imzalanan ABD şirketleriyle anlaşmaların devamı niteliğinde olduğunu ve ikili ekonomik ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Muhammed Şiya Sudani, HKN’in petrol ihracatının gerçekleştirilmesinde ve Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden açılmasında oynadığı rolü takdirle karşılayarak, bu adımın, enerji sektörünü geliştirmede ve kaynakların adil yönetimi ile Irak halkının yararlanmasını sağlamada önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Sudani, bu başarının Irak ve tüm Iraklılar için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.