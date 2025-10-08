Mesrur Barzani, AB'nin yeni Irak Büyükelçisini kabul etti

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve yeni Avrupa Birliği (AB) Irak Büyükelçisi Klemens Semtner, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin 8 Ekim 2025 Çarşamba günü yeni AB'nin Irak Büyükelçisi Klemens Semtner'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Başbakan Barzani, Klemens Semtner'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Kürdistan Bölgesi ile AB üyeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümü ve parlamento seçimlerine yönelik son hazırlıklar ele alındı.