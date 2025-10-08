Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

15 dakika önce

Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Kütahya’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamaya göre saat 02:54'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde, 12,1 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Deprem, Kütahya ve çevresinde çok sayıda ilde hissedildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.