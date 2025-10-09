İran Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimiz en üst düzeyde

1 saat önce

İran İslam Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosu Feramerz Esedi, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu söyledi.

Başkonsolos Esedi, 9 Ekim 2025 Perşembe günü, Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk oldu.

Programda K24’e özel açıklamalarda bulunan Feramerz Esedi, İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ililkilerle ilgikli, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri en üst düzeydedir." dedi.

Geçmişten bu yana Kürdistan Bölgesi ve İran İslam Cumhuriyeti arasında üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirildiğini anımsatan, bunun Kürdistan Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin seviyesini gösterdiğini belirtti.

İran Başkonsolosu ayrıca, ülkesinin İsrail ile 12 günlük savaş sırasında Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve yetkililerinden üç beklentisi olduğunu ve bu beklentilerin her birinin olumlu karşılandığını kaydetti.

Feramerz Esedi, "Komşumuz, kardeşimiz ve müttefikimiz olan Kürdistan Bölgesi'nden beklentimiz, 12 günlük savaş sırasında İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bir saldırının kaynağı haline gelmemekti. Savaşı tarafsız bir şekilde ve sadece haber olarak aktaran Kurdistan24 ve Kürdistan medyasına teşekkür etmek istiyoruz." dedi.