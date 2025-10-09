Trump, Mısır’daki Gazze’de ateşkese ilişkin düzenlenecek olan imza törenine katılacak

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki savaşın sona erdiğini ve Mısır’daki Gazze’de ateşkese ilişkin düzenlenecek olan imza törenine katılacağını söyledi.

Donald Trump, 9 Ekim 2025 Perşembe, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği kabine toplantısında Gazze’de ateşkes sürecine ve Orta Doğu’da barış konusunda açıklamalarda bulundu.

"Gazze’de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik." diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun kalıcı, umut ediyorum ebedi bir barış olacağını düşünüyorum. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve Pazartesi ya da Salı günü salıverilmeleri bekleniyor. Geri alınmaları karmaşık bir süreç."

Esirlerin teslim alınacağı pazartesi veya salı gününün mutlu bir gün olacağını ve bu vesileyle Orta Doğu’ya gideceğini duyuran Trump, "Şu anda ziyaretin zamanlaması üzerinde çalışıyoruz. Mısır’a gideceğiz. Orada imza töreni olacak. Zaten benim adıma bir ön imza atılmıştı ama şimdi resmi imza töreni yapılacak." dedi.

İran'ın barış için çalışmak istediğini söyleyen Trump, "Bize bunu bildirdiler. Bize bu anlaşmayı da tamamen desteklediklerini ilettiler ve bu biz de bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve İran’la çalışacağız. Bildiğiniz gibi İran’a yönelik büyük yaptırımlarımız var, birçok başka konular da mevcut ama onların ülkelerini yeniden inşa ettiklerini görmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.