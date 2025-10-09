Kürdistan Bölgesi Başkanlığından Erdoğan'a teşekkür

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Süleymaniye'ye yönelik uçuş yasağının kaldırılması talimatını veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kürdistan Bölgesi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşmede Türk Hava Yolları'nın (THY) Süleymaniye'ye uçuşlarının yeniden başlaması talimatını vermesinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Kararın, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkiler çerçevesinde alındığını ve ortak iş birliğinin daha da genişletilmesine yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, "Bu karar, özellikle Süleymaniye'deki vatandaşlarımızın çıkarına olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Türk Hava Yolları (THY), Süleymaniye kentine yeniden sefer başlatacağını duyurmuştu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, 9 Ekim Perşembe günü, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımında, "Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." demişti.

Açıklamada, "Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Dana Muhammed ise Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Süleymaniye Havalimanına yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı konuyu çözeceğine söz verdi." demişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından bir kaynak, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Havalimanına uygulanan ambargonun kaldırılmasını ve Türkiye uçuşlarının yeniden başlatılmasını emretti." sözlerini kullanmıştı.

Yapılan araştırmalar, Süleymaniye Havalimanından Türkiye'ye uçuş yapılmadığı son iki yılda uçuş sayısının yüzde 35 azaldığını ortaya koydu. Bu durum sadece idari bir sorun değil, aynı zamanda havalimanında 10 milyon dolardan fazla ekonomik kayba yol açtı.

Türkiye’nin 6 Ekim’de aldığı yeni kararla, uçuş yasağı 6 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu uçuş yasağı ilk olarak 3 Nisan 2023’te uygulamaya koyulmuştu.

O tarihte yapılan açıklamada, yasağın 3 Temmuz 2023’te yeniden değerlendirileceği belirtilmişti. Ancak Ankara o tarihten bu yana yasağı birkaç kez uzatma kararı almıştı.