THY, Süleymaniye seferlerine yeniden başlıyor

50 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), Süleymaniye kentine yeniden sefer başlatacağını duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, 9 Ekim Perşembe günü, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımında, "Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Açıklamada, "Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonunda, "Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz." denildi.

Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 9, 2025

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Dana Muhammed ise Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Süleymaniye Havalimanına yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı konuyu çözeceğine söz verdi." dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından bir kaynak, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Havalimanına uygulanan ambargonun kaldırılmasını ve Türkiye uçuşlarının yeniden başlatılmasını emretti." sözlerini kullandı.

Yapılan araştırmalar, Süleymaniye Havalimanından Türkiye'ye uçuş yapılmadığı son iki yılda uçuş sayısının yüzde 35 azaldığını ortaya koydu. Bu durum sadece idari bir sorun değil, aynı zamanda havalimanında 10 milyon dolardan fazla ekonomik kayba yol açtı.

Türkiye’nin 6 Ekim’de aldığı yeni kararla, uçuş yasağı 6 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu uçuş yasağı ilk olarak 3 Nisan 2023’te uygulamaya koyulmuştu.

O tarihte yapılan açıklamada, yasağın 3 Temmuz 2023’te yeniden değerlendirileceği belirtilmişti. Ancak Ankara o tarihten bu yana yasağı birkaç kez uzatma kararı almıştı.