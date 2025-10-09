Kerkük'te DAİŞ'e ait sığınak imha edildi

44 dakika önce

Irak savaş uçakları, Kerkük'te bir DAİŞ sığınağını bombalayarak, örgütün üç çetesini etkisiz hale getirdi.

Irak Güvenlik Birimi tarafından 9 Ekim 2025 Perşembe günü yapılan açıklamada, F-16 savaş uçaklarının Kerkük'ün Çay Vadisi'nde bir DAİŞ sığınağını imha ettiği ve sığınaktaki üç çetenin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kerkük ile Selahaddin illerini birbirine bağlayan ve coğrafi yapısı nedeniyle zor arazi olarak bilinen Çay Vadisi, DAİŞ’in 2017 sonrası en çok kullandığı güzergahlardan biri oldu.

Bölge, yıllardır güvenlik güçlerinin düzenlediği çok sayıda operasyona sahne oluyor.