Trump esirlerin serbest bırakılacağı tarihi açıkladı

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasının ardından, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak." açıklamasını yaptı.

Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından, planın detaylarına ilişkin Fox News'a konuştu.

Ateşkes planı için tüm dünyanın bir araya geldiğini ve bu olmadan planın başarılı olmayacağını kaydeden Trump, "Bu Gazze'den daha fazlası. Bu Orta Doğu'da barış." dedi.

Esirlerin serbest bırakılmasının "çok önemli" bir gelişme olduğunu vurgulayan Trump, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak." bilgisini verdi.

Kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini aradığını ve buna "inanamadığını" söylediğini aktaran Trump, "(Netanyahu'ya) İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes planının geleceğine ilişkin Trump, şu sözleri sarf etti:

"Bence insanların birbirleriyle iyi geçindiğini ve Gazze'nin yeniden inşa edildiğini göreceksiniz. Çoğunlukla Gazze'nin ele alınması için 'Barış Konseyi' adıyla bir konsey oluşturuldu. İnsanlar gözetilecek, bambaşka bir dünya olacak."

Trump ayrıca, Gazze'nin "çok daha güvenli" bir yer olacağını, diğer ülkelerin de bu "yeniden inşa" sürecine destek vereceğini kaydetti.