Başbakan Barzani, Davos'ta Berhem Salih ile bir araya geldi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi ve barış ile istikrarın sağlanması gerekliliğine vurgu yaptı.

Başbakan Barzani, 20 Ocak 2026 Salı günü Davos'ta Berhem Salih ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki mültecilerin genel durumu ele alınırken ayrıca Suriye'deki çatışmalar ve bunun mülteciler üzerindeki olumsuz etkisi ile DAİŞ'in tehdidi de görüşüldü.

Her iki taraf da savaşın sona erdirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması gerekliliğinin altını çizdi.