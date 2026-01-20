Şam ve SDG, Haseke konusunda anlaştı

2 saat önce

Suriye Geçiş Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Haseke'nin geleceği ve idari ve askeri entegrasyon mekanizmaları konusunda ortak bir anlayışa varıldığı duyuruldu.

Suriye Cumhurbaşkanlığından, Haseke'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "SDG'ye, bölgelerin pratik entegrasyonu için ayrıntılı bir plan geliştirmek üzere 4 gün süre verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Tüm SDG askeri ve güvenlik güçleri Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegre edilecek. Sivil kurumlar Suriye hükümetinin yapısına entegre edilecek." denildi.