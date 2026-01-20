Mazlum Abdi: Kürt bölgelerine çekildik

5 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürt bölgelerine çekildiklerini ve buralarının korunmasının kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Mazlum Abdi, Rojava’ya yönelik saldırılara ilişkin ANHA'ya yaptığı açıklamada, DAİŞ’lilerin tutulduğu cezaevleri için uluslararası koalisyona çağrı yaptı.

Kürtlere karşı vahşice saldırılar ve sistematik katliamlar yaşatıldığını belirten Abdi, “El-Şaddadi ve Hol Kampı'ndaki DAİŞ savaşçılarının ve ailelerinin tutulduğu tesislere yönelik saldırılar ciddi bir şekilde tırmandı. Hol kampı dün akşamdan beri yoğun saldırılara ve işgal girişimlerine maruz kalıyor." dedi.

Güçlerinin Kürt ağırlıklı bölgelere geri çekilmek zorunda kaldığını belirten Mazlum Abdi, "Suriye Hükumeti, Haseke şehri ve çevresindeki kasabalara ve Kobani şehrine yönelik yoğun saldırılarına devam ediyor. Suriye Hükumeti, son iki hafta içinde duyurulan ateşkes girişimlerine hiç yanıt vermedi. Kürt ağırlıklı bölgelere çekildik ve bu bölgelerin korunması kırmızı çizgidir, onları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası koalisyona, DAİŞ unsurlarının tutulduğu tesisleri koruma sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulunan Abdi, Suriye Hükumetini de saldırıları durdurup diyalog masasına dönmeye çağırdı.