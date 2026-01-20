Başbakan Barzani, Avusturya Şansölyesi ile görüştü

3 saat önce

Başbakan Mesrur ​​Barzani ve Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, DAİŞ'e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Mesrur Barzani, 20 Ocak 2026 Salı günü Davos'ta Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Her iki taraf da Kürdistan Bölgesi-Avusturya ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Taraflar ayrıca, DAİŞ'e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirme konusunda mutabık kaldı.