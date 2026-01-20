Başbakan Barzani, Avusturya Şansölyesi ile görüştü
Başbakan Mesrur Barzani ve Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, DAİŞ'e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirme konusunda mutabık kaldı.
Mesrur Barzani, 20 Ocak 2026 Salı günü Davos'ta Avusturya Şansölyesi Christian Stocker ile bir araya geldi.
Görüşmede Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Her iki taraf da Kürdistan Bölgesi-Avusturya ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.
Taraflar ayrıca, DAİŞ'e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirme konusunda mutabık kaldı.
I had a productive meeting with Chancellor @_CStocker at #WEF26.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 20, 2026
We discussed the situation in the region and stressed strengthening our bilateral relations.
We agreed to enhance coordination between the Kurdistan Region and EU members to confront ISIS threats. pic.twitter.com/3CXes4cenc