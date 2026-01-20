Başbakan Barzani, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile ikili yatırım ve ticari ilişkileri görüştü.

Mesrur Barzani, bugün (20 Ocak 2026 Salı) Davos'ta Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

Her iki taraf da özellikle ticaret ve yartırım alanında Kürdistan Bölgesi-Belçika ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne desteğini yineledi.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki genel durum ve DAİŞ tehdidi görüşüldü.

Her iki taraf da Suriye'deki çatışma ve askeri gelişmeler ile DAİŞ teröristlerinin tehdidinden duydukları endişeyi dile getirerek, bu tehditlerle mücadele etmek için uluslararası toplumun iş birliği ve koordinasyonunun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.