Mesrur Barzani, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı ile görüştü

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan El-Khatib ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Mesrur ​​Barzani, 20 Ocak 2026 Salı günü Davos'ta Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan El-Khatib ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemi vurgulanırken, Başbakan Barzani'nin Kahire'ye yaptığı son ziyaret ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile yaptığı görüşmeler ele alındı.

Her iki taraf da yatırım ve ticaret alanında ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı. Bu bağlamda Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Runaki Projesi kapsamında akıllı elektrik sayaçları temini için Mısır şirketi Iskraemeco ile imzaladığı sözleşmeye işaret etti.