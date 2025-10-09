Tedavi masraflarını Başbakan'ın sağladığı Ezidi aileye konut temin edildi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla Şengalli mülteci aileye tam donanımlı konut sağlandı.

Terör örgütü DAİŞ’ten kaçarak Duhok’taki Bacidkendal Kampı’na sığınan Şengalli aileye, Başbakan Barzani’nin talimatıyla tam donanımlı konut sağlandı.

Kurdistan24’e konuşan aile, Başbakan Barzani başta olmak üzere, konutun sağlanması konusunda kendilerine yardımcı olan Barzani Yardım Vakfı ve tüm taraflara teşekkür etti.

Irak Parlamentosunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Sözcüsü Viyan Dexil, "Başbakan Mesrur ​​Barzani'ye teşekkür ediyorum. Kendisine bu ailenin durumunu anlattığım ilk gün, hemen neye ihtiyaçları varsa sağlanması talimatını verdi." dedi.

Başbakan Barzani söz konusu ailenin tedavi masraflarını da üstlenmişti. Ezidi ailenin bireyleri kanserle mücadele ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzinci’nin ailenin hasta bireylerine gerekli tedavinin sağlanması için her zaman görev başında olduğunu da dile getiren Dexil, “Bugün, Barzani Yardım Vakfı onlara bu apartman dairesini sağladı. Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.