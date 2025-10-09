Louis Sako: Irak, 15 yıldır bileşenlerin haklarını güvence altına alamadı

41 dakika önce

Irak ve dünya Keldani Katolik Kilisesi Patriği Louis Rafael Sako, Irak’ta 15 yıldır ardışık hükümetlerin bileşenlerin haklarını güvence altına almada başarısız olduğunu söyledi.

Louis Rafael Sako, 9 Ekim 2025 Perşembe günü, Irak Parlamento seçimlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Irak halkına çağrı yapan Louis Sako, “Genel olarak Iraklıları ve özel olarak Hristiyanları, Irak Parlamento seçimlerine katılmaya ve ayrım gözetmeksizin Iraklılara hizmet edenlere, Irak'ın egemenliğine ve istikrarına inananlara oy vermeye çağırıyorum.” dedi.

Louis Sako, Ninova'da “güç kuran yozlaşmış kişilerin ve silahlı grupların Hristiyan toplumunu temsil etmediğini” belirtti.

Irak Hükümetinden talepte bulunduklarını kaydeden Louis Sako, “Hıristiyanların yalnızca kendi adaylarına oy verebilmelerine izin verilmesi ve böylece gerçek temsilcilerini seçebilmeleri için Irak Hükümetinden ve Seçim Komisyonundan resmen talepte bulunduk.” ifadesini kullandı.

“Ne yazık ki Irak Hükümeti 15 yıldan fazla bir süredir bileşenlerin kendi gerçek temsilcilerini seçme haklarını güvence altına almakta başarısız oldu.” diyen Louis Sako, “Hıristiyanlar, çektikleri acılara rağmen boyun eğmeyecek ve hayatta kalmalarını ve geleceklerini güvence altına alacak bu anayasal hakkı ciddiyetle arayacaklardır. Keldani Kilisesi kimseyi geriletmeyecek ve baskıya boyun eğmeyecektir.” sözlerini sarf etti.