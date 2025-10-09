Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara'da bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Perşembe günü, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Neçirvan Barzani, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında, "Bölgesel konuların yanı sıra Irak, Kürdistan Bölgesi ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerinin ele alındığı bu görüşme, çok uygun bir zamanda gerçekleşti." dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, "Görüşmede ayrıca, koordinasyonumuzu güçlendirme ve bölgede barış, istikrar ve refahı teşvik etme çabalarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

I was delighted to meet with President @RTErdogan in Ankara today. It was a timely opportunity to share views on regional issues, and the close and strategic ties between Iraq, the Kurdistan Region and Türkiye.



We also discussed ways to further deepen our cooperation and promote… pic.twitter.com/YC6CDbWK7L — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) October 9, 2025

Kürdistan Bölgesi Başkanı Barzani, bugün (9 Ekim 2025) resmi ziyaret çerçevesinde Ankara’ya gitti.

Ziyaretinin ilk durağında Neçirvan Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile bir araya gelmişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye arasında devam eden koordinasyonun ele alındığı görüşmede, ortak çıkarları ilgilendiren meseleler masaya yatırıldı.

Türkiye ile Irak arasındaki su meselesinin de gündeme alındığı görüşmede Neçirvan Barzani, su yönetiminin her iki tarafın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilebilmesi için Irak ve Türkiye arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki durum ve ortak ilgi alanına giren çeşitli konular ele alınmıştı.