DEM Parti Sözcüsü: Komisyon İmralı ile irtibat kurmalı

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni dönemde, hukukun üstünlüğünün sağlandığının ve adaletin tesis edildiğinin görülmesi gerektiğini vurguladı.

Ayşegül Doğan, güncel gelişmelere ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Herkesin sürecin değerini bilmesi gerektiği vurgusunu yapan Doğan, "Silarhlar sustu, şim di de yasaların, hukukun ve demokrasinin görünür olması gerekiyor. Ancak henüz yaprak kımıldamıyor. Önemli sözler söyleniyor, kıymetli laflar ediliyor, söylemde ezberler bozuluyor, bunun farkındayız. Ancak söylemek yetmiyor. Bunu tekrar etmenin zaman kaybı olduğunu söylüyoruz." dedi.

Hem toplumsal hem de siyasal olarak bazı yeni gelişmelerin yaşanması gerektiğini belirten Ayşegül Doğan, "Her şey, bir yandan yeni bir döneme geçişin gereklerine işaret ediyor. Öte yandan, bu konuya ilişkin hiç somut adım atılmıyor. Yeni dönemde, hukukun üstünlüğünün sağlandığının ve adaletin tesis edildiğinin görülmesi gerekir. Yine, örneğin tecridin ortadan kalktığını görmemiz gerekir. Komisyonun Sayın Öcalan ile irtibat kurması gerekir. Bahçeli bu konuda açıklamalar yaptı, biz bu açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Geç de olsa Türkiye açısından değeri büyük açıklamalardır. Ancak hala Meclis başkanından ve komisyon başkanından bu konuya bir açıklama gelmedi." ifadelerini kullandı.

Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürecin sorumluluğu esasen Sayın Öcalan’a bırakılmış vaziyette, bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Yani, onun özeni, hassasiyeti ve yapılan görüşmelerden bize aktarılan bilgilerle edindiğimiz izlenim budur. Bu, çok önemli ve çok değerlidir. Ancak buna karşılık verilmesi gerekiyor. Bu karşılığın geciktirilmemesi gerekiyor."

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) entegrasyonu meselesine de değinen DEM Parti Sözcüsü, "Yani entegrasyon bir tarafın diğer tarafa tabi olması yönünde ve anlamında değerlendirilmemeli. Entegrasyon karşılıklı bir değişim ve dönüşüm olarak kabul edilmeli. Bu açıdan baktığımızda evet Türkiye'yi ilgilendiren bir tarafı var. Çünkü biz de burada demokratik entegrasyondan bahsediyoruz. Bütünleşmeden, yeniden o bütünleşmenin sağlanmasından. 27 Şubat'ta Sayın Öcalan’ın yaptığı çağrıda da özel olarak buna yapılmış bir gönderme vardı. ama doğrudan bağlantılı bir şekilde değerlendirmiyoruz. İki ayrı süreç, iki ayrı prosedür, iki ayrı ülke, farklı koşullar.” diye konuştu.