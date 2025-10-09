Macaristan Konsolosu, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, yeni Macaristan'ın Erbil Başkonsolosu Gregory Tevadar Takac'ı kabul etti.

Mesrur ​​Barzani, 9 Ekim Perşembe günü, yeni Macaristan'ın Erbil Başkonsolosu Gregory Tevadar Takac ile görüştü.

Başbakan Barzani, Takac'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için desteğini ifade etti.

Yeni Macaristan Konsolosu ise, ülkesi ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin başta ticaret olmak üzere çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin önemini vurguladı.