Macaristan Konsolosu, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yeni Macaristan'ın Erbil Başkonsolosu Gregory Tevadar Takac'ı kabul etti.
Mesrur Barzani, 9 Ekim Perşembe günü, yeni Macaristan'ın Erbil Başkonsolosu Gregory Tevadar Takac ile görüştü.
Başbakan Barzani, Takac'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için desteğini ifade etti.
Yeni Macaristan Konsolosu ise, ülkesi ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin başta ticaret olmak üzere çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin önemini vurguladı.