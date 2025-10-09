Irak, Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

2 saat önce

Irak, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılarken, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve Filistin Devletinin kurulması yönündeki özlemlerinin gerçekleşmesi çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan açıklamada, “Gazze'deki ateşkes anlaşmasını, Filistin halkının büyük fedakarlıkları ve acıları sonucunda gelen bir adım olarak memnuniyetle karşılandığı” vurgulandı.

Katar, Mısır ve ABD'nin bu anlaşmaya ulaşmak için gösterdiği çabaların takdir edildiği açıklamada, bu girişimlerin sivillerin acılarını hafifletmek ve bölgenin istikrarını sağlamak için uluslararası iş birliğinin önemini yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, insani yardımların Gazze ve etkilenen Filistin topraklarına derhal ulaştırılması ve Filistin halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması çağrısı yapıldı.

Saldırı nedeniyle tahrip olan bölgelerin yeniden inşası için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, Irak'ın Filistin davasına olan kararlı ve destekleyici tutumunu yinelendi.

Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına değinilen açıklamada, bu mücadelenin desteklenmesi gerektiği ifade edildi.