Neçirvan Barzani ve Hakan Fidan, Türkiye-Kürdistan ilişkilerini görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye arasındaki ilişkileri görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Barzani, bugün (9 Ekim 2025) resmi ziyaret çerçevesinde Ankara’ya gitti.

Ziyaretinin ilk durağında Neçirvan Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kürdistan Bölgesi, Irak ve Türkiye arasında devam eden koordinasyonun ele alındığı görüşmede, ortak çıkarları ilgilendiren meseleler masaya yatırıldı.

Türkiye ile Irak arasındaki su meselesinin de gündeme alındığı görüşmede Neçirvan Barzani, su yönetiminin her iki tarafın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilebilmesi için Irak ve Türkiye arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki durum ve ortak ilgi alanına giren çeşitli konular ele alındı.