SDG: Hükümet yanlısı gruplar Rakka'da cezaevine saldırdı

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye Hükümetine bağlı silahlı grupların Rakka'daki El Aktan Cezaevine saldırı düzenlediğini duyurdu.

SDG tarafından bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) yapılan açıklamada, Rakka'daki El Aktan Cezaevine insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, SDG güçlerinin saldırıya anında karşılık vererek girişimi püskürttüğü ve silahlı grupları geri çekilmeye zorladığı kaydedildi.

Suriye ordusu, Ahmed Şaraa'nın talimatıyla bir haftayı aşkın süredir Halep'teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud gibi Kürt mahalleleri ile çeşitli Kürt bölgelerine yönelik askeri operasyonlarını sürdürüyor. Ordu birliklerinin ayrıca Rakka kenti, Fırat'ın batısı ve Tişrin Barajı bölgesinde kontrolü sağladığı bildirildi.

Suriye Arap Ordusunun tanklar ve ağır silahlarla sivil yerleşim yerlerine yönelik rastgele bombardımanları nedeniyle insani kriz derinleşiyor. Saldırılar sonucunda yaklaşık 190 bin vatandaş yerinden edilirken; şu ana kadar 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.