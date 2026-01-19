Saman Sorani: Davos Zirvesi, ilişkileri geliştirmek için eşsiz bir fırsat

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Siyasi Danışmanı Saman Sorani, Başbakan Mesrur Barzani ve beraberindeki heyetin Davos Dünya Ekonomik Forumu'na katılımının, Kürdistan Bölgesi'nin uluslararası ilişkilerdeki rolünün öneminin göstergesi olduğunu belirtti.

Saman Sorani, bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi, federal Irak çerçevesinde devlet düzeyinde bir aktör kimliğiyle bu küresel foruma katılım sağlıyor. Davos'ta kurulan 'Kurdistan House' (Kürdistan Evi), Bölge'nin ekonomik vizyonunu ve faaliyetlerini dünyaya tanıtmak adına stratejik ve etkin bir rol üstleniyor." dedi.

Hükümetin son dönemde attığı stratejik adımların önemine vurgu yapan Sorani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, 'Runaki' (Işık) projesi ve ekonomik altyapının güçlendirilmesi yönündeki hamleleri, yabancı yatırımcıların Bölge'ye olan güvenini pekiştirmiştir. Bilindiği üzere güven, yatırım ve üretimin en temel direğidir."

Saman Sorani son olarak, çok sayıda dünya liderinin ve karar alıcının hazır bulunduğu Davos Ekonomik Forumu'nun, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin mevcut diplomatik ve ticari ilişkilerini geliştirmesi ve yeni iş birlikleri kurması adına büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.