Fransa'dan Şam-SDG anlaşmasına destek: Kürt müttefiklerimize sadık kalacağız

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlık tarafından bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) yayımlanan açıklamada, Suriye Hükümeti ile Kürtlerin öncülüğündeki SDG arasında imzalanan anlaşmaya destek verildi.

"Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında 18 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz." denilen açıklamada, Fransa'nın "Kürt müttefiklerine olan bağlılığını ve vefasını sürdürdüğü" kaydedildi.

Ne Olmuştu?

Suriye Devlet Başkanı Şaraa, dün (18 Ocak 2026 Pazar) SDG ile yeni bir mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşmanın temel hedeflerinin; ateşkesin ilanı, ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda devlet otoritesinin yeniden güçlendirilmesi ve çatışma bölgelerinde güvenlik ile istikrarın tesis edilmesi olduğu belirtilmişti.

İşte Suriye Hükümeti ile SDG arasındaki 14 maddelik anlaşmanın detayları:

Birinci Bölüm: Askeri ve Güvenlik Dosyası

Kapsamlı Ateşkes: Ordu birlikleri ile SDG arasındaki tüm cephe hatlarında ve temas noktalarında derhal ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi.

Güçlerin Entegrasyonu: Tüm "SDG" savaşçılarının Suriye Savunma Bakanlığı kadrolarına aktarılması. Bu süreç, her bir savaşçı için yapılacak güvenlik taramasının ardından "bireysel" bazda yürütülecek olup, Kürt bölgelerinin özgünlüğü korunacaktır.

Kobani Dosyası: Ağır silahların Kobani şehir merkezinden çıkarılması ve kent için Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir güvenlik gücünün oluşturulması.

PKK'nin Çıkarılması: Suriye Demokratik Güçleri, tüm PKK savaşçılarını ve üyelerini Suriye sınırları dışına çıkarmayı taahhüt eder.

DAİŞ ile Mücadele: Suriye devleti, terör örgütü DAİŞ’le mücadele görevini sürdürmeyi taahhüt eder.

İkinci Bölüm: İdari ve Yönetim Dosyası

Bölgelerin Devri: Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin tamamının (hem idari hem de askeri açıdan) derhal Suriye Hükümetine teslim edilmesi.

Haseke'deki Kurumlar: Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumların, Suriye devlet kurumları çatısı altında birleştirilmesi.

Vali Ataması: Haseke vilayetine yeni bir vali atanması için başkanlık kararnamesi çıkarılması.

İstihdam: "SDG" tarafından sunulan aday listesinin onaylanarak, bu kişilerin Suriye devletinin çeşitli kademe ve pozisyonlarında istihdam edilmesi.

Üçüncü Bölüm: Ekonomi ve İnsani Dosya

Enerji Kaynakları: Tüm petrol sahalarının eksiksiz olarak Suriye Hükümetine devredilmesi.

DAİŞ’li Tutuklular: Hapishanelerin ve DAİŞ’li ailelerin tutulduğu kampların yönetiminin ve sorumluluğunun Suriye Hükümetine geçmesi.

Göçmenlerin Dönüşü: Afrin bölgesi ve Şeyh Maksud Mahallesi'ne yerinden edilenlerin ve göçmenlerin geri dönüşüne zemin hazırlamak amacıyla gerekli mutabakat ve prosedürler üzerinde çalışılması.