KYB'den Kürdistan Bölgesi Başkanı'na teşekkür

3 saat önce

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Süleymaniye Uluslararası Havalimanı üzerindeki ablukanın kaldırılması yönündeki çabalarından dolayı Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti.

KYB Sözcüsü Karwan Gezneyi, 9 Ekim 2025 Perşembe günü, yaptığı açıklamada, "Çabalarından dolayı Kürdistan Bölgesi Başkanı'na teşekkür ediyor ve Süleymaniye Uluslararası Havalimanı üzerindeki ablukanın kaldırılması haberinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından bir kaynak, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Havalimanına uygulanan ambargonun kaldırılmasını ve Türkiye uçuşlarının yeniden başlatılmasını emretti." sözlerini kullanmıştı.

Türk Hava Yolları (THY), Süleymaniye kentine yeniden sefer başlatacağını duyurmuştu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, 9 Ekim Perşembe günü, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımında, "Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." demişti.

Açıklamada, "Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye’nin 6 Ekim’de aldığı yeni kararla, uçuş yasağı 6 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu uçuş yasağı ilk olarak 3 Nisan 2023’te uygulamaya koyulmuştu.

O tarihte yapılan açıklamada, yasağın 3 Temmuz 2023’te yeniden değerlendirileceği belirtilmişti. Ancak Ankara o tarihten bu yana yasağı birkaç kez uzatma kararı almıştı.