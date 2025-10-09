MSB: Gazze için her türlü göreve hazırız

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nde yer alıp almayacağına ilişkin soruya, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." açıklamasında bulundu.



TRT'nin MSB kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Perşembe günü, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gazze'de Türkiye'nin de aktif katkı verdiği anlaşmadan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Biz anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız. " demişti.

Trump ateşkesi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas’ın Mısır’da yürütülen müzakereler sonucunda Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıkladı.

Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması, Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'den yetkililerin arabuluculuğunda Mısır'da üç gündür yapılan dolaylı görüşmelerin ardından geldi.

Hamas ateşkesi doğruladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulanırken, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

Netanyahu'dan ateşkese ilişkin ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin, "Tanrı’nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz." ifadesine yer verdi.

Katar'dan anlaşmaya ilişkin açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'da yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Ensari, "Arabulucular, bu gece Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu." ifadelerini kullandı.

Sözcü Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.