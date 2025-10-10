Süleymaniye'de petrol tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var

27 dakika önce

Süleymaniye'nin Zanko Mahallesi'nde bir petrol tankerinin patlaması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Görgü tanığı Yasin Reza'nın, Kurdistan24 muhabiri Dalya Kemal'ye yaptığı açıklamada, evde öğle namazını kılmak üzereyken aniden iki patlama sesi duyduğunu söyledi.

Reza, "Olay yerine geldiğimde bir işçinin öldüğünü, diğerinin ise ağır yaralandığını gördüm. Her iki işçi de Rojhilatlı." dedi.

Olay yerine gelen ilgili ekipler hayatını kaybeden işçinin cenazesini Süleymaniye Adli Tıp Kurumuna götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.