El-Ezher Enstitüsünün temeli Başbakan'ın huzurunda atılacak

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla, El-Ezher Enstitüsünün temel atma töreni ve Vaizler ve Hatipler Enstitüsü mezuniyet töreni yapılacak.

Mesrur Barzani, 12 Ekim 2025 Pazar günü (bugün), El-Ezher Enstitüsünün temel atma töreni ile Vaizler ve Hatipler Enstitüsü mezuniyet törenine katılacak.

El-Ezher Enstitüsü, 2008 yılında Erbil'de açılmış olup ortaöğretim ve lise eğitimi vermektedir. Şu anda 308 öğrenci enstitüde eğitim görmektedir. Bu öğrenciler lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak için Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecekler.

Vaizler ve Hatipler Enstitüsü bugün ikinci mezuniyet yılını dolduruyor. İki yıl boyunca din, hukuk, akademi, hoşgörü ve insan hakları konularında eğitim gören öğrenciler bugün mezun oluyor.