Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi gerçekleştirildi

1 saat önce

Ankara’da Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla Türkiye-Suriye toplantısı düzenlendi.

Türkiye ile Suriye arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Ankara'da kritik bir toplantı yapılıyor. İki ülkenin üst düzey güvenlik ve diplomasi bürokrasisi, iş birliği ve güncel gelişmeleri ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.

Suriye'den Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme’nin katıldığı toplantıya Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılıyor.

Toplantıda, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ve İsrail'in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

İki ülke yetkilileri, son olarak 13 Ağustos'ta Ankara'da benzer bir toplantı yapmıştı. Görüşmede, Türkiye ve Suriye savunma bakanlıkları arasında “Askeri Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” imzalanmıştı.